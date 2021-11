Polícia encontra corpos de mãe e filha esfaqueados em condomínio; ex-namorado da mãe é suspeito

Lucimar Freitas da Silva Vasconcelos, de 46 anos, e de sua filha, Adriana Vasconcelos da Silva, de 19, foram encontradas mortas na casa da família, em um condomínio de Angra dos Reis (RJ), na tarde desta quarta-feira (3). O principal suspeito de ter matado as mulheres esfaqueadas é um homem de 38 anos, que seria ex-namorado de Lucimar. As informações são do portal Último Segundo.

O homem, que não teve o nome divulgado, se apresentou à polícia, mas nega participação no crime.

Segundo a Polícia Militar, chegando ao local, agentes já encontraram as vítimas mortas e a porta da residência aberta. O primeiro a chegar ao imóvel foi um sobrinho de Lucimar. Testemunhas informaram que o ex-namorado da mulher teria sido o último a entrar na casa.

De acordo com o delegado Vilson de Almeida Silva, titular da 166ª DP (Angra dos Reis), as investigações estão em andamento.