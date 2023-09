Polícia do Amazonas investiga desaparecimento de americano que casou com brasileira em reality show

A Polícia Civil do Amazonas tenta esclarecer o desaparecimento de Paul Staehle, um cidadão norte-americano que ficou conhecido por sua participação no reality show "90 Dias para Casar" e que é casado com uma amazonense. No domingo, bombeiros realizaram buscas por Paul em uma ilha na região amazônica, onde ele enviou sua última localização antes de desaparecer.

Segundo informações da mãe de Paul, Edna Staehle, ele estava viajando pelo Brasil desde o final de julho. No entanto, na quinta-feira, ele entrou em contato com a família pedindo ajuda e informando que estava perdido na Amazônia. Essa preocupante mensagem levou ao registro do desaparecimento na Delegacia Especializada em Crimes contra o Turista (DECCT) em Manaus no sábado.

A polícia iniciou investigações para apurar as circunstâncias desse desaparecimento, mas até o momento não divulgou detalhes nem confirmou se o norte-americano desapareceu em território amazonense.

Paul Staehle ganhou notoriedade no programa "90 Dias para Casar"

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Amazonas, um amigo de Paul acionou a polícia no sábado após receber informações sobre a suposta localização do turista, que havia enviado sua localização para o celular desse amigo. A localização indicava que Paul estava em uma pequena ilha no Rio Negro.

No entanto, as buscas realizadas no domingo não resultaram na localização de Paul. As equipes de bombeiros especializadas em busca e resgate em ambiente de selva permanecem alertas para continuar as buscas caso surjam novas evidências.

Paul Staehle ganhou notoriedade ao participar do programa "90 Dias para Casar" nos Estados Unidos, onde conheceu a amazonense Karine Martins. O casal se casou em 2017 e atualmente são pais de dois filhos. A história deles foi transmitida pelo programa, destacando as diferenças culturais e linguísticas, já que se comunicavam usando tradutores online. Posteriormente, Karine se mudou para os Estados Unidos para viver com Paul.