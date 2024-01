Polícia Civil desmantela esquema de falsificação de cerveja com 31 suspeitos presos em flagrante

A Polícia Civil de São Paulo prendeu em flagrante, na tarde de quinta-feira (18), um grupo de 31 pessoas, com idades entre 18 e 51 anos, sob a suspeita de operar uma fábrica clandestina de falsificação de garrafas de cerveja no bairro Jardim Ângela, zona sul da cidade.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o esquema consistia na adulteração de rótulos e tampinhas de produtos mais baratos, substituindo-os por marcas renomadas como Original, Antártica, Skol e Brahma. As garrafas eram então oferecidas a comerciantes por preços abaixo do mercado.

A investigação teve início após vendedores do Bom Retiro, na região central da capital, suspeitarem de irregularidades em um caminhão que transportava as bebidas com rótulos adulterados. A polícia, alertada pelos comerciantes, passou a monitorar o veículo até identificar um galpão na zona sul, que operava 24 horas.

Garrafas eram manipuladas por meio de uma prensa

No local, a polícia encontrou uma movimentação intensa, com suspeitos manipulando garrafas de cerveja por meio de uma prensa. A presença policial provocou tentativas de fuga, mas todos foram abordados. Foram apreendidas 683 caixas, cada uma contendo 24 garrafas cada.

Durante a fiscalização, além da adulteração dos rótulos, foram encontradas prensa, cola e ferramentas para a aplicação das tampas. Os 31 suspeitos foram encaminhados ao 2° Distrito Policial (Bom Retiro), onde o caso foi registrado como associação criminosa e falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais. Não foi possível localizar o responsável pela defesa dos suspeitos.