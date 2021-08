Polícia Civil cumpre 54 mandados de prisão por exploração ilegal de serviços de internet e TV a cabo

Policiais civis cumprem nesta quinta-feira (12) 54 mandados de prisão temporária em uma ação contra suspeitos de crimes como exploração ilegal de serviços de internet e TV a cabo. O grupo, que age no sul do estado do Rio de Janeiro, também atua na venda de botijão de gás.

De acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, as ações criminosas eram coordenadas através de aplicativos de mensagens. Muitos dos suspeitos de chefiar o grupo já estão presos, mas continuam agindo.

Os mandados, que também incluem 168 buscas e apreensões, estão sendo cumpridos nas cidades de Resende, Itatiaia e Porto Real. Até as 8h30 de hoje, 22 pessoas tinham sido presas.