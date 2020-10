Polícia apreende maconha escondida dentro de um saco de castanha

Os policiais do 5º Batalhão da Polícia Militar (BPM) de Coari, em Manaus, confiscaram 5,4 quilos de maconha escondidos dentro de um saco de fibra com castanhas, após denúncia anônima. A droga iria ser transportada em uma embarcação, que estava no porto da cidade.

A guarda foi informada que um homem, não identificado, havia deixado o saco de fibras com os entorpecentes no setor de encomendas do barco recreio.

A maconha estava dividida em porções e misturadas com as castanhas dentro do saco. A droga foi apreendida, mas o responsável por deixar a carga no barco não foi localizado até o momento.

A 10ª Delegacia de Polícia Civil de Coari deve investigar o caso.