PMs são flagrados agredindo jovens que fugiram de abordagem; veja

Dois jovens, de 18 e 21 anos, foram agredidos por policiais militares em Quirinópolis, no sudoeste de Goiás. O incidente ocorreu no sábado, 7 de dezembro, após os homens terem fugido de uma abordagem policial. A agressão foi registrada em vídeo por testemunhas que estavam presentes no local.

Nas imagens, um dos jovens é imobilizado por um policial, que se posiciona sobre ele enquanto o agride com socos, chutes e tapas. O outro jovem, inicialmente deitado na calçada em frente a uma loja, é posteriormente erguido por um PM e jogado no camburão.

Um homem que tentou intervir na situação foi empurrado pelos policiais e recebeu ordens para se afastar. Enquanto isso, o comerciante que estava nas proximidades continuou a observar a cena, que se tornou cada vez mais violenta, com um dos PMs pisando na cabeça do jovem imobilizado no chão.

A Polícia Militar de Goiás (PMGO) informou em nota que os jovens desobedeceram à ordem de parar o carro durante a abordagem e fugiram em alta velocidade. Após uma perseguição, o veículo foi interceptado e, durante a abordagem, foram encontradas substâncias com características de maconha com os ocupantes.

De acordo com a PMGO, o condutor do veículo não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e ambos os jovens tinham antecedentes criminais. Eles foram detidos e levados à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais necessários.

Em relação às agressões registradas no vídeo, a corporação afirmou que abrirá um procedimento apuratório para analisar detalhadamente os fatos. A PMGO reafirmou seu compromisso com a transparência e a legalidade em suas ações.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)