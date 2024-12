PM aposentado ameaça e atira contra crianças sentadas na calçada

Um homem, identificado como um policial militar aposentado, está sob investigação após ameaçar e disparar contra um grupo de crianças em Itanhaém, no litoral de São Paulo. O incidente ocorreu no sábado, 30 de novembro, e o suspeito foi ouvido pela polícia na última segunda-feira (2).

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que um carro passa com a seta ligada e uma das crianças grita: “Desliga a seta”. Em seguida, o homem dá ré no veículo, assustando o grupo de jovens, que se levanta e deixa o local. O policial então sai do carro e dispara na direção das crianças. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que ninguém ficou ferido durante o ocorrido.

Um homem de 61 anos compareceu à delegacia para relatar o incidente. O policial aposentado também se apresentou à unidade policial e entregou sua arma, que foi apreendida para perícia.

O caso foi registrado no 3º DP de Itanhaém, onde as autoridades estão investigando as circunstâncias exatas do disparo. A SSP declarou que as investigações estão em andamento e que os envolvidos foram intimados para prestar novos depoimentos.