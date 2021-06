VÍDEO: PMs fazem festa de aniversário para jovem preso no dia em que completou 18 anos

Policiais militares do Rio Grande do Norte protagonizaram uma cena que para alguns internautas foi motivo de diversão, mas, pode render a eles um processo disciplinar por constrangimento e humilhação. Os agentes decidiram fazer uma festa de aniversário para um jovem detido por roubo que completava 18 anos na data em que foi preso. O caso foi repercutido pelo portal Moju News.

O caso aconteceu no último dia 5 de junho, em Macau, a 170 quilômetros de Natal (RN). O rapaz foi levado à delegacia sob suspeita de roubo de um aparelho de som automotivo. Já na unidade policial, os PMs constataram que o acusado, identificado como Paulo Rodrigues das Neves, estava fazendo 18 anos naquele dia e resolveram comprar bolo e refrigerante para "comemorar" o aniversário.

A festa foi filmada e o vídeo, de pouco mais de dois minutos, foi compartilhado nas redes sociais. Nele, o rapaz aparece ao centro, de cabeça baixa, sentado diante de uma mesa com um bolo e um refrigerante. Em volta dele os policiais cantam parabéns e cortam o bolo. Um dos policiais chega a ironizar e diz que o primeiro pedaço vai para a vítima. O segundo é

As imagens ganharam as redes sociais e receberam críticas. “Não acho esse vídeo nada engraçado. Ver um irmão de 18 anos ser preso no dia do aniversário, dentro de um caminho que não desejo a ninguém que vem de onde eu vim, dói no coração”, escreveu o rapper Coruja BC1, no Twitter.

“Pensar formas para que a nossa juventude mais pobre não chegue ao crime é algo que é pouco discutido, mas é a única forma real de diminuir a violência. Educação, moradia, cultura, emprego eu acredito que são os únicos caminhos pra realmente diminuir a criminalidade”, completou o cantor.

A jurista Tânia Maria Saraiva de Oliveira, que integra a Coordenação Executiva da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia (ABJD), diz que o caso configura abuso de autoridade. “Esse é o típico caso de submissão a situação vexatória e constrangimento ilegal”, disse. “Mesmo sem violência há a redução de sua capacidade de resistência, já que ele se encontra cativo pela polícia. E o deboche ser filmado e exposto é grave”, completou.

A Polícia Militar do Rio Grande do Norte informou que vai abrir uma sindicância para apurar a conduta dos policiais militares.