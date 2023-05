PM tranca sala de batalhão da corporação e mata outros dois policiais militares a tiros

Dois policias militares foram assassinados por um outro PM, na manhã desta segunda-feira (15) em Salto, no interior de São Paulo. O suspeito, um sargento, foi identificado como Gouveia. De acordo com as primeiras informações, dadas por testemunhas, ele invadiu e trancou uma sala na 3ª Companhia da Polícia Militar de Salto. Depois, atirou contra os colegas.

As vítimas são o sargento Roberto da Silva e o capitão Josias Justi, comandante da PM na cidade. Bombeiros atenderam a ocorrência.

Um dia antes, na madrugada de domingo (14), um policial civil também matou quatro colegas de trabalho em uma delegacia no Ceará.

O PM que matou os dois policiais militares em Salto nesta segunda-feira se entregou e foi detido.