PM salva a vida de bebê engasgada enquanto visitava obra em apartamento

O cabo da Polícia Militar Lucas Costa Neto salvou, na última sexta-feira (1º/8), a vida de uma bebê de 4 meses que estava engasgada e com dificuldades para respirar em um prédio de Divinópolis, Minas Gerais, enquanto aguardava o elevador.

A pequena Maria Alvarenga Costa Feliciano estava sendo levada pela mãe, Raquel Alvarenga Costa Feliciano, até um médico que mora no mesmo prédio, quando encontraram o policial militar, que estava no local visitando as obras de seu apartamento e se preparava para sair.

Neto aguardava o elevador no prédio, localizado no bairro Bom Pastor, quando foi surpreendido pelo desespero da avó e da mãe da criança. Elas entregaram a bebê a ele, que imediatamente realizou a manobra de Heimlich, conseguindo desobstruir as vias aéreas da menina, que voltou a chorar logo em seguida.

O policial, com mais de nove anos de corporação, afirmou nunca ter realizado o procedimento antes. “Eu aprendi no curso da PM, mas nunca tinha feito em ninguém. Graças a Deus deu tudo certo”, disse, emocionado.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)