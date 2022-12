PM é preso suspeito de matar esposa e enteada de 3 anos a tiros

O Policial Militar Rafael Martins Mendonça, de 32 anos, foi preso nesta quarta-feira (14) suspeito de matar a esposa, de 28 anos e uma das enteadas de 3 anos. Uma outra criança de 5 anos que também é enteada do PM, também foi baleada. O crime foi descoberto depois que o suspeito ligou para um amigo, que também é militar, relatando o que tinha feito. As informações são do G1 Goiás.

O militar foi à casa de Rafael junto com a esposa, que é enfermeira. Rafael estava agitado, com uma arma na cintura, falando que iria se matar. Nesse momento, o amigo dele conseguiu segurar o policial e retirar a arma.

A enfermeira entrou na casa e viu que Elaine Barbosa de Sousa e Ágatha Maria de Sousa já estavam mortas. Ela encontrou a segunda criança, baleada, mas consciente, e a levou para fora da casa para esperar o atendimento médico. A menina foi levada para o Hospital Pediátrico de Rio Verde, no sudoeste de Goiás. Ainda não foi divulgado informações sobre o estado dela.

Quando uma equipe da Polícia Militar chegou ao local, encontraram Rafael deitado no chão ao lado de uma das crianças. Ao ver os policiais, o militar ficou exaltado e precisou ser contido e algemado. Ainda segundo o boletim de ocorrências, Rafael tinha duas armas em casa, que foram compradas de forma particular. Elas foram apreendias.

A PM lamentou o crime disse que vai prestar todo apoio à família das vítimas. A corporação ressaltou que o militar estava de folga no momento do assassinato e não usava arma da polícia. Segundo a Polícia Civil, o PM estava afastado do serviço nas ruas, fazendo o trabalho administrativo, devido a problemas psicológicos.

Um Procedimento Administrativo Disciplinar foi aberto para tomar as medidas necessárias. O soldado está no presídio militar da cidade.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).