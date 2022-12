PM é preso suspeito de armar emboscada e matar tatuador após descobrir traição da esposa no Rio

O policial militar Geovanni de Oliveira, suspeito de matar o tatuador Douglas Braga, foi preso na sexta-feira (2) no Rio. O PM teve mandado de prisão temporária decretado após a polícia localizar o corpo da vítima carbonizado. As informações são do R7.

As investigações apontaram que Douglas tinha um relacionamento com a esposa de Geovanni. Ao descobrir a traição, o policial teria armado uma emboscada. O agente supostamente mandou a mulher marcar um encontro com o tatuador. Quando a vítima chegou ao local, circulou de carro com o casal após ter sido obrigada. A mulher foi colocada no banco de trás algemada.

A delegada Ellen Souto, responsável pela instigação, disse que a mulher falou que o marido estava descontrolado em meio à discussão e que o tatuador teria partido para cima dele na tentativa de defender. Na versão do casal, Geovanni fez disparos no rosto de Douglas, alegando legítima defesa.

Suelen Mendes, uma prima de Douglas, contou em entrevista à Record TV Rio que a mulher se encontrava com o tatuado em casa e que ela dizia para a vítima que estava separada.

O PM foi levado para a Cidade da Polícia e tinha queimaduras pelo corpo. A suspeita é de que os ferimentos tenham sido ocasionados pelo fogo que atingiu a vítima.

A polícia ainda apura se a mulher envolvida no caso tem participação no crime. A Polícia Militar declarou que um procedimento apuratório interno foi aberto paralelamente.