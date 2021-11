PM e mais um são denunciados por estupro coletivo em Goiás

Dois homens, sendo um deles policial militar, foram denunciados pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO) pelo estupro coletivo de uma jovem de 25 anos, crime esse ocorrido no dia 8 de outubro, durante uma festa em uma residência, em Águas Lindas de Goiás. São eles o subtenente da Polícia Militar do DF, Irineu Marques Dias, 44 anos, e Thiago de Castro Muniz, 36. À época do crime, o irmão do subtenente também chegou a ser preso, mas acabou liberado. As informações são do portal Correio Braziliense.

Na denúncia oferecida à Justiça, a promotora Renata Caroliny Ribeiro e Silva, da Comarca de Águas Lindas de Goiás, acusa Irineu e Thiago de "constranger a vítima mediante grave ameaça com uma arma de fogo, a ter conjunção carnal." A vítima teria sido convidada para a festa por um amigo, na casa que pertence ao irmão do subtenente.

Á época do crime, a vítima relatou que durante a festa, já de madrugada, teria se recolhido para dormir em um dos quartos do imóvel. Logo que se deitou, ela diz ter sido surpreendida pelo militar que, com uma arma de fogo, passou a intimidá-la. "[...] Retirou as roupas desta, e iniciou a 'escala de revezamento' dos estupros por ela sofridos". A jovem também declarou que tentou reagir, mas sentiu-se ameaçada.

Depois de estuprar a jovem, Irineu deixou o quarto e, na sequência, entraram mais dois homens, que também mantiveram relações sexuais com a vítima sem o consentimento dela. Após a saída deles, mais dois homens, incluindo Thiago, também foram até o cômodo e abusaram da mulher. Segundo a denúncia, Irineu retornou e estuprou a jovem novamente

O MP pediu à Justiça que oficialize a delegacia à instaurar um inquérito policial suplementar a fim de proceder ao reconhecimento das pessoas indicadas pela vítima como eventuais coautores do delito.