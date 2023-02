PIS/Pasep: veja quem recebeu o Abono Salarial nesta quarta-feira (15/02)

O pagamento do Abono Salarial começou nesta quarta-feira (15). Tem direito à quantia os trabalhadores que receberam até dois salários mínimos em 2021. O valor varia entre R$ 108,50 e R$ 1302, de acordo com a quantidade de meses trabalhados no ano base. Receberão o Abono Salarial os trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro, além dos servidores públicos com número de inscrição do Pasep com final 1.

Segundo o Governo Federal, cerca de 23 milhões de pessoas receberão o Abono Salarial este ano. A consulta ao pagamento foi liberada no dia 5 de fevereiro, onde o cidadão poderá conferir a data de recebimento e a quantia. O pagamento será feito entre os meses de fevereiro e julho, de acordo com o mês de nascimento ou dígito final do número de inscrição do Pasep.

Veja o calendário do Abono Salarial em 2023

O Abono Salarial do PIS/Pasep começará a ser pago no próximo dia 15 de fevereiro e seguirá até julho. O pagamento do PIS varia de acordo com o mês de aniversário do cidadão, enquanto o pagamento para os servidores públicos varia de acordo com o dígito final do número de inscrição do Pasep. Confira o calendário:

Calendário do PIS

Depósito em 15/02 - Nascidos em janeiro e fevereiro;

Depósito em 15/03 - Nascidos em março e abril;

Depósito em 17/04 - Nascidos em maio e junho;

Depósito em 15/05 - Nascidos em julho e agosto;

Depósito em 15/06 - Nascidos em setembro e outubro;

Depósito em 17/07 - Nascidos em novembro e dezembro.

Calendário do Pasep

Depósito em 15/02 - Final de inscrição 0;

Depósito em 15/03 - Final de inscrição 1;

Depósito em 17/04 - Final de inscrição 2 e 3;

Depósito em 15/05 - Final de inscrição 4 e 5;

Depósito em 15/06 - Final de inscrição 6 e 7;

Depósito em 17/07 - Final de inscrição 8 e 9.

Quem tem direito ao Abono Salarial do PIS/Pasep?

Confira os requisitos para o recebimento do PIS/Pasep em 2023:

Estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, contados a partir do primeiro vínculo;

Receber no máximo dois salários mínimos de mensais no período trabalhado;

Ter trabalhado pelo menos 30 dias no ano base (2021).

Valor do Abono Salarial em 2023

Veja a tabela de pagamento do Abono Salarial de acordo com o número de meses trabalhados em 2021:

01 mês trabalhado - R$108;

02 meses trabalhados - R$217;

03 meses trabalhados - R$325;

04 meses trabalhados - R$434;

05 meses trabalhados - R$543;

06 meses trabalhados - R$651;

07 meses trabalhados - R$759;

08 meses trabalhados - R$868;

09 meses trabalhados - R$976;

10 meses trabalhados - R$1.108;

11 meses trabalhados - R$1.193;

12 meses trabalhados - R$1.302.

Como consultar o PIS/Pasep?

É possível consultar o Abono Salarial pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Veja o passo a passo:

Baixe o aplicativo em seu smartphone;

Acesse a aba "Benefícios";

Clique na opção "Abono Salarial".

Com isso, será possível verificar a data de pagamento, valor, e em qual banco será depositado.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)