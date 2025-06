Piloto orientou passageiros a saltar antes de balão pegar fogo em SC, diz polícia

O piloto do balão que caiu em Praia Grande, no Sul de Santa Catarina, relatou à polícia que teria orientado os ocupantes a pularem antes que a estrutura se afastasse do solo. Segundo ele, as chamas começaram ainda no cesto da aeronave, pouco após a decolagem. O acidente, ocorrido na manhã deste sábado (21), deixou oito mortos e 13 feridos, incluindo o próprio piloto.

As informações foram repassadas pelo policial civil Tiago Luiz Lemos, responsável pela investigação inicial do caso. Segundo ele, o piloto contou que o incêndio teve início quando o balão ainda estava próximo ao solo, supostamente a partir de um dos maçaricos utilizados para aquecer o ar quente que mantém a aeronave em voo.

De acordo com o piloto, ao perceber as chamas no interior do cesto, ele teria ordenado que os ocupantes pulassem imediatamente, aproveitando a baixa altitude. Treze passageiros conseguiram seguir a orientação e saltaram a tempo. No entanto, o restante acabou permanecendo no balão, que passou a subir rapidamente impulsionado pelo calor das chamas.

A tragédia mobilizou equipes de resgate e chocou a população local. As causas do incêndio ainda serão investigadas em detalhes pelas autoridades. O balão transportava 21 pessoas durante o passeio turístico, bastante comum na região.