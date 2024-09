PF vai abrir inquérito para investigar denúncias de assédio envolvendo ministro Silvio Almeida

A Polícia Federal abrirá um inquérito para investigar as denúncias de assédio sexual contra o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. A informação foi confirmada pelo diretor-geral da PF, Andrei Passos Rodrigues, em entrevista à GloboNews, nesta sexta-feira (5/9). "[Vamos iniciar a investigação] por iniciativa própria, ainda não recebemos representação", declarou Rodrigues.

O caso veio à tona após uma reportagem do portal Metrópoles, informando que Silvio Almeida foi denunciado à ONG Me Too Brasil, que combate o assédio sexual. Nesta quinta-feira (5/9), a ONG confirmou ter recebido denúncias contra o ministro, mas não deu detalhes sobre as acusações. Segundo o Metrópoles, a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, estaria entre as vítimas e já teria se queixado para outras pessoas do governo sobre as atitudes de Almeida.

O ministro nega as acusações. "Repudio com absoluta veemência as mentiras que estão sendo assacadas contra mim. Repudio tais acusações com a força do amor e do respeito que tenho pela minha esposa e pela minha amada filha de 1 ano de idade, em meio à luta que travo, diariamente, em favor dos direitos humanos e da cidadania neste país", disse em nota.

Ele também divulgou um vídeo em que repete os termos da nota, reforçando que não cometeu assédio.