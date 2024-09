Lula e Anielle Franco devem conversar nas próximas horas, afirma site

O presidente Lula e a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, devem conversar nas próximas horas sobre as denúncias de supostos episódios de assédio sexual de Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos, segundo apurou o portal Metrópoles.

O destino de Almeida pode ser definido a partir disso. Na noite desta quinta-feira (05), uma série de denúncias veio à público em reportagem também do Metrópoles, envolvendo outras mulheres e a ministra, por meio do movimento Me Too Brasil - que acolhe vítimas de violência sexual.

A organização confirma as denúncias contra Almeida, mas diz não poder revelar os nomes das vítimas sem consentimento.

Silvio emitiu uma nota pelas redes sociais do Ministério dos Direitos Humanos dizendo repudiar as denúncias e negando os supostos assédios sexuais. “Repudio com absoluta veemência as mentiras que estão sendo assacadas contra mim. Repudio tais acusações com a força do amor e do respeito que tenho pela minha esposa e pela minha amada filha de 1 ano de idade, em meio à luta que travo, diariamente, em favor dos direitos humanos e da cidadania neste país”, afirmou.