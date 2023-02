Polícia Federal mira desvios de dinheiro público em processo licitatório de prefeitura

A Polícia Federal deflagrou operação contra irregularidades em contratações públicos que dispensam licitações na ordem de R$4 milhões. A operação "Giardino" está atuando em Nazaé Paulista (SP), com 5 mandados de busca e apreensão no mucicípio, além de Piquete (SP) e Taubaté (SP). As informações são do Antagonista.

A PF indicou que organização criminosa foi beneficiada diretamente com contratações de servidores, que teriam sido acertadas antes de qualquer processo de licitação na prefeitura.

Os investigados poderão responder por associação criminosa, cujas penas somadas podem chegar a oito de anos de prisão.