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PF indicia Careca do INSS e mais 47 por descontos ilegais em aposentadorias

O inquérito investigou descontos considerados irregulares em benefícios de aposentados vinculados à Conafer

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Antônio Carlos Camilo Antunes, o "Careca do INSS" (Edilson Rodrigues / Agência Senado)

A Polícia Federal (PF) concluiu nesta terça-feira (14) a primeira investigação da Operação Sem Desconto, que apura descontos indevidos de mensalidades associativas em benefícios de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Ao todo, 48 pessoas foram indiciadas, entre elas o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, e o empresário Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS".

O inquérito investigou descontos considerados irregulares em benefícios de aposentados vinculados à Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer).

O relatório final da investigação foi encaminhado ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator do caso. O documento tramita sob segredo de Justiça e, por isso, o conteúdo não foi divulgado.

A investigação teve início em abril de 2025. Segundo as apurações da Polícia Federal, cerca de R$ 6,3 bilhões podem ter sido descontados de aposentados e pensionistas entre 2019 e 2024.

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