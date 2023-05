PF deflagra operação para prender CACs com mandados de prisão em aberto por crimes violentos

Foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (4), pela Polícia Federal, uma operação que busca prender colecionadores, atiradores e caçadores (CACs) que não recadastraram armas de fogo dentro do prazo determinado pelo governo federal e encerrado nesta quarta (3). Os alvos também são pessoas que têm mandados de prisão em aberto por crimes violentos. As informações foram divulgadas pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, em suas redes sociais.

"Hoje a Polícia Federal está cumprindo mandados de prisão contra CACs (caçadores, atiradores e colecionadores) que não preenchem requisitos legais de idoneidade para ter armas de fogo. Estas também estão sendo apreendidas. Será uma linha permanente de trabalho da PF", escreveu dino.

Desde o início da gestão Lula, o governo federal centralizou os cadastros que, antes, se dividiam entre sistemas da Polícia Federal e do Exército. O balanço definitivo de armas registradas no prazo estipulado deve ser divulgado pelo ministério ainda nesta quinta-feira. Até as 18h30 desta quarta, 942.001 armas tinham sido recadastradas, volume superior ao registrado anteriormente no sistema mantido pelo Exército (933.233).