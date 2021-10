Petrobras reajusta gasolina e botijão de gás em 7%; aumento vale a partir deste sábado

A Petrobras vai reajustar o preço do gás de botijão e da gasolina em mais de 7% a partir deste sábado (09). Os reajustes serão apenas para as distribuidoras, ou seja, o aumento do preço final para o consumidor será diferente. As informações são do portal O Globo.

O preço médio de venda do gás passará de R$ 3,60 para R$ 3,86 por kg, após 95 dias com preços estáveis.

Já no caso da gasolina, o preço médio de venda passará de R$ 2,78 para R$ 2,98 por litro, com um reajuste médio de R$ 0,20 por litro. Foram 58 dias de preços estáveis.

Segundo a estatal, "esses ajustes são importantes para garantir que o mercado siga sendo suprido em bases econômicas e sem riscos de desabastecimento".

No fim de setembro, a Petrobras já havia reajustado o diesel em 8,9%. Nos três casos, o preço nas bombas depende de tributos e de ganhos das distribuidoras.

Os aumentos ocorrem em meio à alta da cotação internacional do petróleo, que chegou ao maior nível em três anos nesta semana. A cotação é uma referência para todos os derivados do petróleo.