Pessoas do grupos de risco poderão fazer o Enem em sala separada

Candidatos de Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que acontecerá nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021 (versão impressa) e 31 de janeiro e 7 de fevereiro de 2021 (versão digital), e que fazem parte de algum dos grupos de risco da Covid-19 – asmáticos, obesos e doentes crônicos – podem solicitar a realização da prova em salas de aula separadas dos demais, com um número reduzido de participantes.

Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 5.783.357 inscritos irão fazer as provas na versão impressa. O edital explica que participantes que estiverem com Covid-19 na data do exame deverão comunicar o diagnóstico pela página do participante até a véspera da prova. Casos de outras doenças infectocontagiosas, como influenza A e B, sarampo e rubéola, também devem ser comunicados para que o Inep avalie uma possível participação do aluno na reaplicação do Enem impresso, prevista para fevereiro de 2021.