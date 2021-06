Pescador filma duelo de sucuris

Uma cena vista poucas vezes foi registrada por dois amigos que pescavam em Matana, região de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso (MT). Duas sucuris verdes se atacaram em um verdadeiro duelo de forças. No registro é possível ver a serpente maior imobilizando e, por fim, devorando a outra.

O embate entre os répteis foi filmado e compartilhado nas redes sociais do pescador esportivo Luan Bortoloso Negrini, na última quinta-feira (10).

Biólogos explicam que os machos são atraídos pelas fêmeas, que costuram devorá-los, assim como se vê no vídeo. A sucuri fêmea puxa o macho, que tem tamanho bem menor para dentro da água, matando-o por constrição (esmagamento) e afogamento.

Na sequência, a serpente se prepara para devorar a presa, mordendo a sua cabeça, mas, talvez incomodada com a presença de estranhos para o jantar, decide abandoná-la e ir embora.