Personal do DF que flagrou esposa fazendo sexo com sem-teto é indiciado por agressão

O personal trainer Eduardo Alves, de 31 anos, responderá pelo crime de lesão corporal leve praticada contra o sem-teto Givaldo Alves, de 48 anos, em Planaltina, no Distrito Federal. Em março, ele agrediu Givaldo, após flagrá-lo fazendo sexo com sua esposa, Sandra Maria Fernandes, dentro do carro da família.

O inquérito foi concluído nesta sexta-feira (19), pela 16ª Delegacia de Polícia, de Planaltina, responsável pela apuração do caso. De acordo com a Polícia Civil, o sem-teto também foi indiciado e responderá pelo crime de difamação praticado contra Sandra Mara, que alegou estar em surto psicótico à época do fato.

As agressões de Eduardo contra o sem-teto foram gravadas por câmeras de segurança, e o caso ganhou repercussão nacional. De acordo com o boletim de ocorrência, o marido saiu para procurar a esposa, que estava desaparecida há algumas horas.

No caminho, ele encontrou o carro da mulher estacionado e, quando se aproximou, viu que a companheira fazia sexo com o sem-teto. As imagens da câmera mostram que o personal trainer arrancou o sem-teto Givaldo Alves de dentro do veículo e o agrediu.