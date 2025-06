Perfis ligados a Carla Zambelli ficam fora do ar após decisão do STF

Por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), perfis ligados à deputada federal Carla Zambelli nas redes sociais ficaram fora do ar na tarde desta quarta-feira (4). A medida faz parte da decisão que determinou também a prisão preventiva da parlamentar, atualmente fora do Brasil.

Ao todo, 11 contas foram alvos da ordem judicial, incluindo perfis nas plataformas Gettr, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, X (antigo Twitter), Telegram e YouTube. Moraes estipulou o prazo de duas horas para que as plataformas cumprissem a determinação. Em caso de descumprimento, a multa diária poderia chegar a R$ 100 mil por perfil não bloqueado.

VEJA MAIS

Além de perfis diretamente administrados por Zambelli, também foram removidas contas que levam o nome da mãe da deputada, Rita Zambelli, e de seu filho. Na semana passada, a parlamentar havia declarado publicamente que transferiria suas redes sociais para familiares, alegando sofrer "perseguição política".

A decisão do ministro Alexandre de Moraes atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) e aponta que a saída de Zambelli do país teria como finalidade escapar da aplicação da lei. Com isso, o nome da deputada foi incluído na lista de procurados internacionais da Interpol.