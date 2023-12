Perfil 'Choquei' é investigado por morte de estudante após fake news sobre relacionamento

A Polícia Civil de Minas Gerais está investigando o perfil "Choquei" sob a suspeita de indução ao suicídio, após a trágica morte de Jéssica Canedo, vítima de uma fake news que a vinculava a um suposto relacionamento amoroso com o influenciador Whindersson Nunes. O delegado Felipe Monteiro, responsável pelo inquérito, solicitou a quebra de sigilo das redes sociais do veículo e está aguardando aprovação para prosseguir com a investigação.

Em depoimento à polícia nesta quinta-feira, Raphael Souza, proprietário do perfil "Choquei", forneceu informações que podem ser cruciais para a conclusão do caso. O delegado Monteiro, em entrevista ao GLOBO, destacou que a Polícia Civil espera a autorização para examinar os perfis, visando a possível condenação por indução ao suicídio.

"A família, por meio do advogado, também tem interesse em instaurar um inquérito por crime contra a honra, que só pode ser solicitado pela família ou pela própria vítima. No entanto, ainda não recebemos uma ação efetiva dos familiares", afirmou Monteiro ao GLOBO.

O advogado da família confirmou que estão sendo coletadas provas para enquadrar a conduta da página em outros crimes na Justiça, além do que está sendo investigado no atual inquérito.

No dia 18, falsos prints que simulavam uma conversa entre Jéssica e Whindersson foram divulgados em páginas de redes sociais de grande alcance, como a "Choquei", que possui 21 milhões de seguidores. A jovem tornou-se alvo de uma intensa campanha de ódio como resultado dessa fake news.

Outros veículos que também disseminaram a notícia falsa estão sendo convocados pela Polícia Civil para prestar depoimento. Até o momento, apenas uma plataforma foi contatada, mas ainda não respondeu.

Na ocasião, Jéssica manifestou desconforto com a exposição nas redes sociais: "Jamais imaginei ter que vir aqui me pronunciar sobre seja lá o que for. Afinal, não sou famosa e nem nunca quis ser. Toda essa palhaçada não passa de uma brincadeira muito sem graça. Ficou bem óbvio que o intuito disso é me ridicularizar. (...) Não posso lidar com esse tipo de exposição. Esse foi o mais difícil ano da minha vida, só agradeço por ter chegado em dezembro com vida."