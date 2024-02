Pequenas empresas são destaque na criação de empregos em 2023

Uma pesquisa realizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), mostrou que pequenos negócios incentivaram significativamente a economia brasileira na geração de postos de trabalho. O levantamento considerou como base os dados do Cadastro Geral de Empregos e Desempregos (Caged). De acordo com a estimativa, a cada dez vagas abertas no último ano, oito eram de pequenas empresas.

No acumulado do último ano, micro e pequenas empresas seguem liderando com a maior parcela da geração de empregos. O saldo total de novos postos de trabalho em 2023 fechou em 1,48 milhão, desse total as pequenas empresas representaram 1,18 milhão. As grandes empresas fecharam o último ano com uma média de 209,99 mil vagas, o equivalente a 14,2% do total.

Entre as atividades econômicas que mais se destacaram, o setor de serviços aparece com 631 mil vagas abertas. Além de serviços, a atividade do comércio e da construção apresenta bons números entre as pequenas empresas com 263, 25 mil e 180,52 mil, respectivamente. Para as médias e grandes empresas, o setor da indústria da transformação aparece com 23,5 mil vagas e o comércio com 13,23 mil.