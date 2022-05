'Pensei que ela ia fazer isso comigo', diz pai de menino jogado de prédio por madrasta

Após o filho de seis anos ter sido jogado do quarto andar de um prédio em Maceió, Alagoas, pela madrasta, o pai da criança falou pela primeira vez sobre o caso. Segundo o homem, no momento do crime, ele havia pensado que a atual esposa tinha jogado roupas pela janela. A mulher, que não teve a identidade revelada, foi presa após confessar o crime.

De acordo com os relatos do homem, ele e a esposa teriam consumido bebidas alcoólicas antes de iniciar uma briga na madrugada da última segunda-feira (23).

"Eu nunca imaginei que ela fosse capaz de fazer isso com o meu filho, não. A gente saiu pra se divertir um pouco, bebemos, e depois da confusão que teve, ela pegou e disse: 'Eu vou matar ele agora'; Aí eu pensei que fosse eu, que ela ia fazer isso comigo, entendeu? Mas não foi, ela falou isso já com o meu filho (no colo). Foi a hora que eu escutei o filho dela dizer assim: 'Mãe, isso não, mãe' e a 'zoada' lá embaixo. Mas eu pensei que era as minhas roupas, que ela tinha jogado", afirmou ele.

Vizinhos relataram que o casal e seus respectivos filhos tinham um relacionamento conflituoso e que a suspeita tinha ciúmes da criança com o pai. O menino estava morando com o pai e a madrasta há oito meses, desde a morte da mãe.

A madrasta admitiu que jogou a criança da janela do apartamento e afirmou estar arrependida.

"Ele ficou ameaçando meu filho mais velho. Aí eu falei: 'Se você matar meu filho, eu mato o seu também'. Aí a gente discutindo, foi a hora que peguei o filho dele e joguei. E estou arrependida, porque o menino não tinha culpa de nada", disse ela.

O menino sobreviveu a queda e possui quadro de saúde considerado estável.

