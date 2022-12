Pela sacada de prédio, turistas despejam dinheiros em real e dólares; vídeo

Já pensou estar andando pelo calçadão de uma praia e se deparar com dinheiro “caindo do céu”? Foi mais ou menos o que aconteceu com praia do Morro, em Guarapari, no Espírito Santo. Isso porque turistas jogaram notas de dinheiro – real e dólar - de varanda de um prédio e caiu na orla da cidade, na última quinta-feira (29). A população correu para conseguir uma quantia. De acordo com o site Extra, eram notas de R$20 e R$50, além de outras quantias em dólar.

Há informações de que o grupo era de Minas Gerais e o apartamento foi alugado para a virada do ano. Não há informações sobre o total de cédulas jogadas pela sacada. As imagens viralizaram nas redes sociais.

Pelo vídeo dá para entender como ficou o estado da rua e calçada, lotadas. "Tá chovendo dinheiro", diz uma das pessoas do vídeo. Entre os comentários, "Silvio Santos está aí na praia do Morro" e "Alguém ganhou na loteria". Veja!

A ação durou 25 minutos e gerou tumulto na frente do prédio. O porteiro do edifício teria chegado a interfonar aos hóspedes para alertar sobre o perigo da situação. No entanto, a orientação foi ignorada.

