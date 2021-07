Pela primeira vez, maioria da população acredita que pandemia no Brasil está controlada

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (15) revela que, pela primeira vez, a maioria da população brasileira acredita que a pandemia de Covid-19 no Brasil está controlada. Para 53% já há o controle parcial e 5% acreditam no controle total. Para outros 41%, a situação ainda está fora do controle. Já 1% não sabe. Os dados são do Portal IG.

A pesquisa foi realizada nos dias 7 e 8 de julho, com 2.074 pessoas, de 16 anos ou mais, de 146 municípios do País. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

O avanço nesses números é atribuído, principalmente, à vacinação. Segundo o levantamento, a percepção de que a pandemia está fora de controle é maior para pessoas com idades entre 16 e 24 anos, os negros (53%), os que reprovam o governo Jair Bolsonaro (54%) e os que nunca confiam nas falas do presidente (52%).

Nesta quarta-feira, o Brasil notificou 1.574 mortes por Covid-19 em 24 horas, elevando para 537.498 o total de vidas perdidas para o coronavírus. A média móvel foi de 1.270 óbitos, uma redução de 19% em comparação ao cálculo de duas semanas atrás, conforme dados do consórcio formado por O Globo, Extra, G1, Folha de S.Paulo, UOL e O Estado de S. Paulo, que reúne informações das secretarias estaduais de Saúde divulgadas diariamente até as 20h.