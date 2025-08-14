Pela primeira vez, Hytalo Santos se pronuncia em meio à investigação

O influenciador digital Hytalo Santos se manifestou pela primeira vez desde que passou a ser investigado por suposta exploração de menores em vídeos publicados nas redes sociais. Ele afirma que não tentou atrapalhar as investigações e negou qualquer tipo de exploração de crianças ou adolescentes.

O caso ganhou repercussão nacional após o influenciador Felca publicar um vídeo com denúncias sobre festas e conteúdos envolvendo adolescentes, que viralizou e levou o Ministério Público da Paraíba a solicitar medidas judiciais contra Hytalo Santos.

Para a CNN, o influenciador enviou uma nota e disse que todo o conteúdo com menores foi gravado com autorização legal e acompanhamento dos responsáveis, e que está à disposição das autoridades para esclarecimento.

VEJA MAIS

“Repudio categoricamente qualquer acusação de exploração de menores. Minha trajetória pessoal e profissional sempre foi guiada pelo compromisso inabalável com a proteção de crianças e adolescentes”, disse Hytalo.

Além disso, Hytalo negou que tenha tentado ocultar informações ou obstruir as investigações. “Estou em viagem a São Paulo há mais de um mês e permaneço, desde o início, à disposição das autoridades para todo e qualquer esclarecimento, confiando que a verdade prevalecerá sobre qualquer tentativa de distorção”, afirmou ele.

Por fim, ele reforçou que todos os esclarecimentos necessários à Justiça serão prestados nos autos do processo, mantendo sua postura de colaboração com as investigações.

Confira a nota na íntegra

“Repudio categoricamente qualquer acusação de exploração de menores. Minha trajetória pessoal e profissional sempre foi guiada pelo compromisso inabalável com a proteção de crianças e adolescentes.

Esclareço que jamais me ocultei ou obstruí investigações. Estou em viagem a São Paulo há mais de um mês e permaneço, desde o início, à disposição das autoridades para todo e qualquer esclarecimento, confiando que a verdade prevalecerá sobre qualquer tentativa de distorção.

Reafirmo minha integridade e indignação diante de falsas acusações. Não aceitarei que minha imagem e meu trabalho sejam manchados por narrativas infundadas, e seguirei defendendo, com firmeza, a verdade e os valores que sempre nortearam minha vida.

Todos os esclarecimentos necessários à Justiça serão prestados nos autos do processo.”