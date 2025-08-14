Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Pela primeira vez, Hytalo Santos se pronuncia em meio à investigação

Ele afirma que não tentou atrapalhar as investigações e negou qualquer tipo de exploração de crianças ou adolescentes.

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o influenciador digital Hytalo Santos. (Foto: Reprodução | Metrópoles)

O influenciador digital Hytalo Santos se manifestou pela primeira vez desde que passou a ser investigado por suposta exploração de menores em vídeos publicados nas redes sociais. Ele afirma que não tentou atrapalhar as investigações e negou qualquer tipo de exploração de crianças ou adolescentes.

O caso ganhou repercussão nacional após o influenciador Felca publicar um vídeo com denúncias sobre festas e conteúdos envolvendo adolescentes, que viralizou e levou o Ministério Público da Paraíba a solicitar medidas judiciais contra Hytalo Santos.

Para a CNN, o influenciador enviou uma nota e disse que todo o conteúdo com menores foi gravado com autorização legal e acompanhamento dos responsáveis, e que está à disposição das autoridades para esclarecimento.

VEJA MAIS 

image Polícia acha casa de Hytalo Santos vazia e com máquina de lavar ligada durante mandado de busca
O paraibano, que é investigado por exposição de menores nas redes sociais, saiu do local antes da ação

image Entenda o caso Felca e a denúncia contra influenciadores por exploração de menores nas redes sociais
Youtuber expõe conteúdo envolvendo menores, critica plataformas e provoca debate nacional sobre "adultização infantil"

image Após denúncias de Felca, Hytalo Santos é banido do Instagram
Hytalo é conhecido por mostrar nas redes sociais sua rotina de ostentação.

“Repudio categoricamente qualquer acusação de exploração de menores. Minha trajetória pessoal e profissional sempre foi guiada pelo compromisso inabalável com a proteção de crianças e adolescentes”, disse Hytalo.

Além disso, Hytalo negou que tenha tentado ocultar informações ou obstruir as investigações. “Estou em viagem a São Paulo há mais de um mês e permaneço, desde o início, à disposição das autoridades para todo e qualquer esclarecimento, confiando que a verdade prevalecerá sobre qualquer tentativa de distorção”, afirmou ele.

Por fim, ele reforçou que todos os esclarecimentos necessários à Justiça serão prestados nos autos do processo, mantendo sua postura de colaboração com as investigações.

Confira a nota na íntegra

“Repudio categoricamente qualquer acusação de exploração de menores. Minha trajetória pessoal e profissional sempre foi guiada pelo compromisso inabalável com a proteção de crianças e adolescentes.

Esclareço que jamais me ocultei ou obstruí investigações. Estou em viagem a São Paulo há mais de um mês e permaneço, desde o início, à disposição das autoridades para todo e qualquer esclarecimento, confiando que a verdade prevalecerá sobre qualquer tentativa de distorção.

Reafirmo minha integridade e indignação diante de falsas acusações. Não aceitarei que minha imagem e meu trabalho sejam manchados por narrativas infundadas, e seguirei defendendo, com firmeza, a verdade e os valores que sempre nortearam minha vida.

Todos os esclarecimentos necessários à Justiça serão prestados nos autos do processo.”

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

brasil

pela primeira vez

hytalo santos

se pronuncia

investigação
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

BRASIL

Pela primeira vez, Hytalo Santos se pronuncia em meio à investigação

Ele afirma que não tentou atrapalhar as investigações e negou qualquer tipo de exploração de crianças ou adolescentes.

14.08.25 9h29

BRASIL

Polícia acha casa de Hytalo Santos vazia e com máquina de lavar ligada durante mandado de busca

O paraibano, que é investigado por exposição de menores nas redes sociais, saiu do local antes da ação

14.08.25 9h15

BRASIL

Brasil inaugura primeiro SAMU 192 Indígena, com atendimento 24h e profissionais bilíngues

O serviço reduzirá pela metade o tempo de espera por atendimento de urgência e emergência nos territórios indígenas, das etnias Guarani, Kaiowá e Terena

11.08.25 16h00

Governo Lula diz que 'deplora' decisão de Israel de expandir operação militar na Faixa de Gaza

09.08.25 21h57

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

Novas imagens de pastor de calcinha: saiba quem é o homem flagrado com roupas femininas; vídeo

O religioso foi filmado vestindo uma calcinha e usando peruca loira perto de um bar em Goiânia

13.08.25 9h22

NOVA CHANCE

Novo concurso do IBGE terá 9.580 vagas para nível médio; veja o que se sabe até agora

Contratações de nível médio serão feitas por processo seletivo simplificado; edital deve ser publicado até fevereiro de 2026

13.08.25 19h24

BRASIL

Pela primeira vez, Hytalo Santos se pronuncia em meio à investigação

Ele afirma que não tentou atrapalhar as investigações e negou qualquer tipo de exploração de crianças ou adolescentes.

14.08.25 9h29

BRASIL

Polícia acha casa de Hytalo Santos vazia e com máquina de lavar ligada durante mandado de busca

O paraibano, que é investigado por exposição de menores nas redes sociais, saiu do local antes da ação

14.08.25 9h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda