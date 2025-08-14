Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Polícia acha casa de Hytalo Santos vazia e com máquina de lavar ligada durante mandado de busca

O paraibano, que é investigado por exposição de menores nas redes sociais, saiu do local antes da ação

Saiba quem é o influenciador Hytalo Santos (Redes Sociais)

O influenciador Hytalo Santos teve a casa como alvo de um mandado de busca e apreensão na quarta-feira (13/8), em João Pessoa, na Paraíba. No local, um condomínio de luxo, oficiais de Justiça e policiais encontraram portas trancadas, uma máquina de lavar ligada e a casa vazia. O paraibano, que é investigado por exposição de menores nas redes sociais, saiu do local antes da ação. 

Conforme o G1 Paraíba, imagens do momento em que os agentes entraram na mansão de Hytalo Santos mostram várias sacolas acumuladas em uma espécie de cesto grande em uma entrada lateral. Além disso, há uma imagem do influenciador com outras pessoas próximo ao cesto.

Ainda segundo G1 Paraíba, duas bicicletas para crianças também estavam no local, assim como um ventilador. As imagens acompanham o oficial de Justiça que, posteriormente, encontra uma máquina de lavar ligada. Pelo menos três portas foram encontradas fechadas no vídeo ao qual o g1 teve acesso. Entre elas, a porta que dá acesso à piscina.

O g1 entrou em contato com a defesa de Hytalo Santos, que informou que o influenciador vai se pronunciar por meio de um vídeo, mas não deu uma data para isso. Sobre a busca e apreensão, o advogado disse "não estar sabendo".

 

