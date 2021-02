Peixeiro reage a tentativa de assalto e crava faca no pescoço do ladrão

Um homem, acusado de tentar assaltar residência, foi morto com um golpe de 'peixeira' no pescoço. O crime aconteceu no bairro da União, na Zona Norte de Manaus (AM). Sandro Marques de Campos, de 25 anos, teria tentado invadir o imóvel, que também funciona como ponto de venda de peixe e de frango.

Segundo informações da Polícia Militar, o assaltante se armou com uma facada e ordenou que as pessoas que residem na casa lhe entregassem dinheiro. O dono, porém, reagiu, tentando desarmar o criminoso.

Após luta corporal, os dois se feriram, mas Sandro não resistiu aos golpes no pescoço e morreu na hora. O peixeiro foi levado para uma UPA, onde recebeu atendimento.