Pazuello: Até fim de março, País terá de 25 milhões a 28 milhões doses de vacina

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, garantiu que até o fim de março o Brasil terá de 25 milhões a 28 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 para distribuição pelo Programa Nacional de Imunizações. A grande maioria dessas vacinas virá do Instituto Butantan, em São Paulo, e da Fiocruz, no Rio de Janeiro.

Pazuello participou na manhã desta segunda-feira, 8, de uma reunião na Fiocruz com a direção da instituição e com o governador do Piauí, Wellington Dias (PT), que preside o Fórum dos governadores. A Fiocruz deu início hoje à produção em massa de seu imunizante de Oxford/AstraZeneca.