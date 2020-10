Pato abandonado é resgatado em praia usando meias e crucifixo

Um pato abandonado foi resgatado, no domingo (18), na Praia da Macumba, usando meias e um crucifixo pendurado no pescoço. De acordo com a equipe que participou do resgate, o animal não apresentava sinal de maus-tratos, mas os acessórios impediam sua locomoção.

A ação foi realizada por agentes da Subsecretaria de Vigilância Sanitária e Controle de Zoonoses, ligada à Prefeitura do Rio de Janeiro.