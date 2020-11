Pastor Valdemiro vende mansão de R$ 35 mi por valor abaixo do mercado

O apóstolo Valdemiro Santiago, da Igreja Mundial do Poder de Deus, passa por um momento delicado da vida financeira. O pastor estaria vendendo a mansão que morava em Alphaville, São Paulo, avaliada em R$ 35 milhões, por “apenas” R$ 22 milhões. As informações são e pessoas próximas à família do religioso.

Valdemiro, está sendo investigado pelo Ministério Público Federal (MPF) por vídeos nos quais estimulava os fiéis a comprar sementes vendidas entre R$ 100 e R$ 1 mil. O pastor prometeu que as sementes são a cura para a covid-19.

A crise financeira do apóstolo seria devido à pandemia, por conta da diminuição da arrecadação pelas limitações de cultos presenciais.

Ele também corre o risco de perder o canal, hoje ocupado pela programação da Igreja Mundial do Poder de Deus. A Loading TV anunciou que vai passar a ocupar a frequência que, por anos, foi da MTV, e depois chamada de TV Ideal.