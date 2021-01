Pastor e secretário de Saúde fura fila para vacinar a 'mulher da vida dele'

O secretário de Saúde de Pires do Rio, a 148 km de Goiânia, Assis Silva Filho, admitiu que usou seu cargo para furar a fila da vacina contra a covid-19 e mandar vacinar a sua mulher contra a doença, mesmo ela não fazendo parte dos grupos prioritários selecionados para a primeira fase de vacinação.

Através de uma live no Facebook, Assis Silva, que também é pastor da igreja Vitória em Cristo, afirmou que errou como "grandes vultos da Bíblia erraram" e teve o intuito apenas de resguardar e preservar a saúde da "mulher da vida dele".

Ele não informou, porém, se também foi vacinado. "Hoje, de uma maneira especial, eu venho prestar contas dos meus atos. Antes de qualquer coisa, eu quero pedir perdão para Deus, pedir perdão para a igreja, pedir desculpas aos que confiaram no projeto e colocaram na minha mão. Eu quero pedir desculpas a toda população de Pires do Rio", disse na live o secretário com a mulher Maria, que também é pastora, posicionada atrás dele.

Assis Silva afirmou que vereadores da cidade pediram explicações sobre a atitude e que prestará contas à Justiça. "Estarei prestando contas à Justiça. Grandes vultos da Bíblia também erraram. E eu também cometi, por um vacilo e descuido, um erro. Quero me redimir por tudo o que aconteceu. Peço desculpas a Deus e peço a Ele, imploro a Ele que aceite as minhas escusas. E foi com intuito apenas de resguardar e preservar a saúde e a vida da mulher da minha vida. Sou capaz de dar a minha própria vida por ela", justificou.

O secretário também ressaltou que a esposa o acompanha em todas as unidades de saúde e que, "praticamente, se tornou uma voluntária na prestação de auxílio juntamente comigo. Ela tem prioridade porque está na área de risco com mais de 70 anos", argumentou.