Pastor é preso após condenação por abusar de criança 144 vezes em SC

Um pastor de 82 anos foi preso nesta segunda-feira (23) em Indaial, em Santa Catarina, após condenação por abuso sexual de uma criança. De acordo com a Polícia Civil, os crimes ocorreram de forma reiterada ao longo do tempo.

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As investigações apontaram que o homem se aproveitava da confiança da família da vítima para ter acesso à residência. Ele frequentava o local com regularidade e, em algumas ocasiões, chegou a pernoitar na casa, inclusive no mesmo quarto da criança, contexto em que os abusos teriam ocorrido. A vítima foi violentada dos oito até os 15 anos. Entre 2009 e 2015, ele teria a abusado sexualmente cerca de 144 vezes.

Segundo a polícia, o suspeito também explorava a situação de vulnerabilidade social da família para manter proximidade com a vítima. Pela condenação, o homem recebeu pena de 15 anos, seis meses e 20 dias de prisão, em regime fechado. A ordem foi cumprida após decisão judicial. A Polícia Civil informou ainda que o condenado já havia sido responsabilizado anteriormente por crime semelhante. Em 2014, ele foi condenado a oito anos de prisão por abuso sexual de criança, também em caso registrado no mesmo município.