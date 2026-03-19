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Operação Ponto Crítico: quatro pessoas são presas em investigações por abuso sexual e furto em Muaná

As prisões preventivas ocorreram no âmbito da 5ª fase da Operação Ponto Crítico

O Liberal
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Quatro suspeitos são presos em investigações sobre casos de abuso sexual e furtos em Muaná. (Foto: Polícia Civil)

Quatro pessoas foram presas na manhã desta quinta-feira (19) durante a 5ª fase da Operação Ponto Crítico, deflagrada pela Polícia Civil no município de Muaná, no Marajó. As capturas ocorreram em cumprimento a mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça, com base em investigações sobre diferentes casos de abusos sexuais de vulneráveis e furtos.

A ação foi realizada entre 5h e 10h, com diligências em quatro pontos das zonas urbana e rural da cidade. Os pedidos de prisão foram feitos pelos delegados Ariely Furlan, Farley Lopes e Felipe Mendonça, com parecer favorável do Ministério Público e decisões judiciais autorizando as medidas.

De acordo com o delegado Felipe Mendonça, que atua na delegacia do município, duas das quatro prisões tiveram como base pedidos feitos por ele. “Aqui em Muaná só tem uma delegacia e nós três delegados atuamos de forma conjunta. Nessa operação, demos cumprimento a quatro mandados de prisão preventiva, sendo dois deles com base em representações feitas por mim”, afirmou.

Entre os presos está um homem investigado por abuso sexual majorado contra a própria sobrinha, de 11 anos. Conforme a apuração, os crimes teriam ocorrido em diferentes ocasiões entre 2024 e 2025. O caso foi fundamentado por meio de escuta especializada da vítima, depoimentos e exames periciais. Sobre esse tipo de ocorrência, o delegado destacou a gravidade dos casos. “Esse é um dos crimes mais sensíveis que nós enfrentamos. Muitas vezes, o autor é alguém próximo da vítima, com acesso direto dentro de casa. Nesse caso específico, ele se aproveitava dessa proximidade familiar e chegou a ameaçar a criança para manter o silêncio”, disse.

Outro alvo foi Jovane Ferreira Vale, suspeito de furto qualificado. Segundo as investigações, ele teria invadido uma residência durante a madrugada de dezembro de 2025 e levado uma motocicleta. O veículo foi recuperado após o suspeito ser identificado por imagens de câmeras de segurança. “Foi um caso de furto em que conseguimos identificar o autor por meio de câmeras e testemunhas. Ele já estava em liberdade condicional e descumpriu as medidas impostas pela Justiça, principalmente a de não voltar a cometer crimes”, explicou Felipe Mendonça.

Também foi preso Moisés de Souza Machado, investigado por furto qualificado mediante rompimento de obstáculo. De acordo com a Polícia Civil, ele teria arrombado uma residência em janeiro deste ano, na região do Furo Buiuçu, no rio Cajuúba, de onde levou diversos itens, como caixa de som, dinheiro, combustível, perfumes e uma embarcação. A prisão contou com apoio da Polícia Militar.

O quarto mandado foi cumprido contra um homem conhecido como “Arribitado”, suspeito de abuso sexual contra a própria neta, de 8 anos. O caso veio à tona após a criança ser levada à delegacia por profissionais da escola onde estuda. A investigação incluiu depoimentos e escuta especializada realizada na chamada Sala Lilás da unidade policial.

O delegado ressaltou ainda a importância da atuação integrada e do apoio da população. “Essas operações mostram que a Polícia Civil está atenta e ouvindo a população. É fundamental que as pessoas denunciem, porque a partir dessas informações conseguimos agir, investigar e retirar esses criminosos de circulação”, afirmou.

Ele também fez um alerta às famílias. “Nos casos de abuso, a grande maioria dos autores são pessoas próximas, muitas vezes da própria família. É importante observar o comportamento das crianças e adolescentes e ter cuidado com quem tem acesso ao ambiente familiar. A denúncia é essencial para interromper esse ciclo de violência”, destacou.

Os quatro suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional e permanecem à disposição da Justiça. A Polícia Civil informou que a Operação Ponto Crítico segue em andamento em outras regiões do estado, com o objetivo de combater diferentes tipos de crimes.

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