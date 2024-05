Passageira morre e motorista fica gravemente ferido após carro colidir em máquina em GO

Um casal de jovens sofreu um grave acidente, na madrugada desta quarta-feira (22), enquanto trafegavam em um carro pela BR-060, de Goiânia para Anápolis, em Goiás. A passageira, de 22 anos, morreu. O condutor do automóvel, 20 anos, ficou gravemente ferido por conta da colisão. Ele dirigia um Fiat Siena pela rodovia quando invadiu a área de recuo, onde ficam máquinas que trabalham na manutenção da pista.

Apesar da sinalização que havia na faixa da direita, ele acabou acertando uma máquina de compactação de asfalto, na região de Teresópolis.

De acordo com o Portal 6, o casal ficou preso nas ferragens do carro, que ficou completamente destruído. Pouco depois do acidente, o veículo pegou fogo.

A moça morreu ainda no local, apesar das tentativas de resgate. O motorista foi levado para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), onde chegou em estado grave. O boletim de saúde atualizado dele não foi divulgado até o momento.

Ainda conforme o Portal 6, o rapaz não possui habilitação e se recusou a prestar o teste do bafômetro na rodovia, solicitado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O caso deverá ser investigado pelas autoridades.