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Brasil

Passageira doa R$ 400 e cai em golpe de motorista de aplicativo no Distrito Federal

Polícia Civil investiga o caso e aponta ao menos seis ocorrências semelhantes.

Gabrielle Borges
fonte

De acordo com o relato, o condutor apresentou uma história comovente para sensibilizá-la e conseguir ajuda financeira. (Reprodução)

Uma passageira registrou uma denúncia contra um motorista de aplicativo após suspeitar de ter sido vítima de um golpe durante uma corrida com saída de Vicente Pires, no Distrito Federal. De acordo com o relato, o condutor apresentou uma história comovente para sensibilizá-la e conseguir ajuda financeira.

O caso ganhou repercussão nas redes sociais e, após a publicação do relato, outras pessoas entraram em contato com a mulher afirmando que também contribuíram com dinheiro ao mesmo motorista. No entanto, segundo esses relatos, ele teria apresentado versões diferentes da história para convencer cada vítima.

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Segundo a passageira, o motorista contou que a esposa estava grávida e havia passado por uma cirurgia para retirada do útero após complicações na gestação. Ele também afirmou enfrentar dificuldades financeiras por causa dos gastos com exames e tratamento médico. Além disso, disse que trabalhava com um veículo emprestado e que havia sido despejado por não conseguir pagar o aluguel, versão que teria sensibilizado a passageira a fazer a doação.

Investigação

O caso foi registrado na 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro). Segundo o delegado Victor Dan, pelo menos seis ocorrências com características semelhantes já foram registradas em diferentes regiões do Distrito Federal, indicando um possível padrão na atuação do suspeito.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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