Parede desaba e mata mulher em centro espírita após terminar oração

Uma mulher morreu e 10 pessoas ficaram feridas na última segunda-feira (23) após o desabamento de uma parede de tijolos em um centro espírita. Um homem que estava no local afirmou que o acidente aconteceu logo depois que um grupo de fiéis terminou uma oração. As informações são do G1.

"Foi muito rápido [...].Terminamos a oração e nos direcionamos para outros setores da casa. Nesse momento, ficaram aproximadamente 30 pessoas no local onde se faz as orações", relatou o aposentado Paulo Argeo Lajus.

VEJA MAIS

De acordo com a Defesa Civil, o acidente ocorreu durante um temporal com rajadas de vento de até 90 km/h que derrubou a parede de um prédio em obras sobre o centro espírita. A Polícia Civil divulgou, nesta quarta-feira (25), que investiga o caso e possíveis responsabilidades. O acidente aconteceu em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina.

A vítima, Helena Bordignon, 29 anos, era professora e fazia trabalho voluntário no local. Mais oito mulheres e dois homens com idades entre 29 e 66 anos ficaram feridos. De acordo com boletim médico do Hospital Regional do Oeste, seis pessoas receberam alta e três seguem hospitalizadas em observação.

A empresa responsável pela construção informou, em nota, que "se colocou à disposição para prestar o auxílio que for necessário" .

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política).