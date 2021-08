Papa Francisco aprova renúncia de bispo que apareceu pelado ‘acariciando’ órgão genital em vídeo

Na última quarta-feira (18), o Papa Francisco aceitou o pedido de renúncia feito pelo Bispo dom Tomé Ferreira da Silva, da Diocese de São José do Rio Preto (SP), após ter um conteúdo íntimo vazado nas redes sociais, no qual aparece em uma videochamada tirando a roupa e "tocando” no próprio órgão genital. As informações são do portal Oestado Net.

Em nota, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, assinada por dom Joel Portella Amado, bispo auxiliar do Rio de Janeiro, nomeia provisoriamente dom Moacir Silva, arcebispo metropolitano de Ribeirão Preto, para esponder pelo bispado.

“A Nunciatura Apostólica informa que o Santo Padre aceitou hoje o pedido de renúncia ao governo pastoral da Diocese de São José do Rio Preto, apresentada por S. Excia. D. Tomé Ferreira da Silva, nomeando, ao mesmo tempo, como Administrador Apostólico, o Exmo. Sr. D. Moacir Silva, arcebispo de Ribeirão Preto”, informa o documento.