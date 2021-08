Após ter vídeo íntimo divulgado nas redes, bispo renuncia ao cargo

Um vídeo íntimo divulgado na internet na última sexta-feira (13) acabou provocando a renúncia de um bispo do interior. Dom Tomé Ferreira da Silva, da Diocese de São José do Rio Preto, em São Paulo, renunciou ao cargo após ter imagens em que aparece seminu divulgadas. Na ocasião, ele estava em videochamada e aparece tirando a rouopa e "acariciando" o próprio órgão sexual. No final do vídeo é possível ver outro homem, também nu, com uma tarja cobrindo o rosto. As informações são do UOL.

Dom Tomé renunciou depois que vídeo íntimo vazou na internet (Reprodução)

O pedido de renúncia foi aceito pelo papa Francisco e divulgado oficialmente nesta quinta-feira (19) pelo Vaticano e em comunicado da CNBB (Conferência Nacional de Bispos do Brasil).

Dom Tomé ocupava o cargo desde novembro e 2012. Procurados pela reportagem, tanto o bispo como a CNBB preferiram não se manifestar.

RENÚNCIA EM 2018

Essa não é a primeira vez que Dom Tomé se envolve em polêmicas. Em 2018, um outro pedido de renúncia já havia sido feito pelo religoso. À época, ele renunciou ao cargo de coordenador regional da Arquidiocese de Ribeirão Preto após ser investigado pelo Vaticano por supostamente omitir casos de abusos sexuais ocorridos na igreja.