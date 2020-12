Pais denunciam pedófilos que aliciam crianças por meio de jogos online

Os games online têm sido usados por pedófilos para chegarem até as vítimas que utilizam as plataformas. Ao menos dez meninos e meninas, com idades entre 8 e 14 anos, foram alvo de criminosos nas últimas três semanas em Brasília (DF). Os pais denunciaram e os casos passaram a ser apurados pela Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC), da Polícia Civil. A investigação é sigilosa.

Nos jogos online, os investigadores constataram a multiplicação de ocorrências envolvendo o mesmo jeito de agir dos criminosos. Em quase todos os casos, o pedófilo se familiariza com o jogo, cria um perfil falso e se passa por menino ou menina. Na web, a idade dos criminosos é sempre entre 8 e 13 anos.

Em seguida, o pedófilo procura se destacar na plataforma, fazendo parte de grupos ou das comunidades dos games. Os recursos de conversas via chat, áudio e vídeo também são explorados pelos criminosos.

Após conseguirem a confiança das vítimas, os pedófilos tentam estreitar o contato. Eles chegam a pedir endereços de e-mail, redes sociais, telefones e WhatsApp, com o objetivo de iniciar conversa com viés sexual, fazendo com que as crianças enviem fotos e vídeos nuas.