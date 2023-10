Painéis no Rio e em São Paulo lembram pessoas sequestradas pelo Hamas; veja

Com o intuito de lembrar os civis sequestrados pelos terroristas do Hamas no dia 7 de outubro, uma campanha está espalhando painéis com imagens das vítimas pelas ruas do Rio de Janeiro e de São Paulo. A ideia é conscientizar os brasileiros sobre o conflito que acontece entre os terroristas e Israel, e não deixar que os reféns caiam no esquecimento. Neste sábado (21), Israel atualizou para 210 o número de pessoas sequestradas em Gaza.

Em São Paulo, as imagens são exibidas em diversos telões em pontos de ônibus e relógios de rua da capital. Junto às fotos há informações sobre quem são os sequestrados.

O Rio ganhou seu primeiro painel neste sábado (21), na Avenida Princesa Isabel, em Copacabana, na Zona Sul da cidade, uma das principais do bairro.

O painel eletrônico exibe imagens das vítimas, que vão se multiplicando até formar um grande mosaico.



“Essa campanha já está em outros lugares do mundo, e achamos que o Brasil também deveria participar e ajudar a não deixar que os reféns caiam no esquecimento. Já são 15 dias que essas pessoas foram levadas, e isso deve nos indignar, tocar a nossa humanidade”, disse Marcia Kelner Polisuk, da Hillel Internacional, que trouxe a campanha para o Rio de Janeiro.



Em São Paulo, a ação é uma iniciativa da Stand With Us Brasil em parceria com a Federação Israelita de São Paulo.



“A ideia é que ninguém esqueça como tudo começou, e que juntos possamos apoiar e lutar pela libertação dos reféns”, diz Márcia, acrescentando ainda que o Rio vai receber mais cartazes da campanha.