Pai que estuprou e engravidou a própria filha adolescente é preso

Um homem foi preso por agentes da Polícia Civil do Distrito Federal após ser acusado de estuprar e engravidar a própria filha, de apenas 13 anos. Ele foi detido no Paranoá, acusado de estupro de vulnerável. A vítima conseguiu o direito, na Justiça, de realizar um aborto. As informações são do portal Metrópoles.

Um exame de DNA foi feito e comprovou a paternidade biológica do agressor em relação ao feto. “Esse caso é bem grave. A menina engravidou do pai aos 13 anos de idade. A gente conseguiu pelo DNA saber quem tinha sido o autor do abuso sexual e, diante disso, ela obteve autorização legal para fazer o aborto”, informou Simone Pereira, delegada-chefe da DPCA,.

Em razão das provas colhidas, foi expedido mandado de prisão temporária de 30 dias.