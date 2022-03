Pai deixa dois filhos sozinhos em casa para encontrar mulher e meninos morrem

Damião Vinicius Costa Rangel foi preso no sábado (12), suspeito de ter deixado dois filhos sozinhos em casa para se encontrar com uma mulher, em Maricá (RJ). A residência acabou pegando fogo e os meninos de um e três anos morreram no local. O homem deve responder por abandono de incapaz qualificado pelo resultado morte. A mulher que Damião foi encontrar faltou ao encontro. As informações são do jornal Extra.

De acordo com a polícia, os meninos foram deixados dormindo. Antes de voltar para casa, Damião passou em uma padaria e esperou o estabelecimento abrir para comprar pães. Por volta das 6h, ele chegou na residência e notou uma fumaça saindo do local. O homem pulou um muro para tentar socorrer os filhos, mas teria encontrado os dois corpos carbonizados.

Uma perícia foi realizada no local, mas a origem do incêndio ainda é desconhecida. O pai das vítimas foi preso em flagrante. Ele será submetido a uma audiência de custódia, onde um juiz vai confirmar ou não a legalidade da prisão.