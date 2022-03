Pai se joga sobre filho desmaiado para o proteger de touro em rodeio

Um homem tomou uma atitude extrema para tentar salvar a vida do próprio filho. O caso aconteceu no estado do Texas (EUA) e deu ao homem notoriedade pelo ato heróico. Landis Hooks se lançou sobre o corpo do filho que estava prestes a ser atacado por um touro. O jovem Cody Hooks, de 18 anos, participava de um rodeio na cidade de Belton quando, poucos segundos depois de montar em um touro, foi derrubado pelo animal e desmaiou.

Sem pensar duas vezes, Landis deixou a cancela e pulou para dentro da arena, se lançando sobre o corpo do filho que estava inconciente no chão, antecipando a reação natural do animal que seria tentar avançar sobre ele. Mesmo com a atuação dos salva-vidas, profissionais que se dividem para distrair o animal quando o peão é derrubado, o pai de Cody ainda chega a ser atingindo pelo touro, mas permaneceu firme sobre o corpo do filho para protegê-lo.

O ato heróico foi registrado em um vídeo que viralizou na web. Veja o momento:

(Maiza Santos, estagiária sob supervisão de Ádna Figueira, editora de OLiberal.com)