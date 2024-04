Pai de Janja Silva morre em Curitiba, aos 83 anos

O pai da primeira-dama Janja Silva, José Clóvis da Silva, morreu na quarta-feira (10), aos 83 anos, em Curitiba.

José era comerciante aposentado e estava internado no Hospital Evangélico Mackenzie. As causas do óbito não foram reveladas.

Até o momento, Janja e o marido, presidente Lula, ainda não se manifestaram nas redes sociais.

Em março de 2021, Janja compartilhou uma publicação em que o pai aparece tomando a primeira dose da vacina contra covid-19. Na ocasião, ela lembrou que perdeu a mãe durante a pandemia. Vani Terezinha da Silva faleceu em 2020.

O serviço funerário municipal de Curitiba informou que a cremação do corpo de José Clóvis estava prevista para acontecer às 12h30 desta quinta-feira (11) no Crematório Vaticano, em Almirante Tamandaré, região metropolitana da capital paranaense.